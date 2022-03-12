Эдуард Латыпов о 24-м месте: «Паршиво. Состояние плохое, лыжи не едут. Не знаю, короче»

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал выступление в спринте в финале Кубка России в Уфе, где стал 24-м.

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