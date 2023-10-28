"Для России ВТО, больше не указ. Платите столько, сколько вам говорят": Путин своим решением буквально взбесил ЕС

Анфиса Иванова Леса наши нам надо беречь - для себя, а не для продаж!!! это наше не рудное золото и богатство! хай они переходят на пластик заместо живого пахучего деревца!

ЛК Любовь Кузьмина Великое решение! Наносить крепкие удары по тем скотам в Европе, кто хочет поражение России на поле боя. А у хохлофашистов,что леса уже нема? Вырубили и вывезли и даже землю-чернозем скоро всю вывезут. Да, прав Зеленский, когда спрашивал у укрофашистких боевиков, за что же они так упорно подыхают в бойне?