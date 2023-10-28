Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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"Для России ВТО, больше не указ. Платите столько, сколько вам говорят": Путин своим решением буквально взбесил ЕС

"Для России ВТО, больше не указ. Платите столько, сколько вам говорят": Путин своим решением буквально взбесил ЕС

Интересная жизнь с Vera Star Владимир Путин неоднократно на весь мир заявлял о том, что Россия ставит свои собственные интересы выше любых международных договоренностей и условностей, невзирая на степень их значимости для других стран.

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Комментарии
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Анфиса Иванова
Леса наши нам надо беречь - для себя, а не для продаж!!! это наше не рудное золото и богатство!  хай они переходят на пластик заместо живого пахучего деревца!
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2 д.
ЛК
Любовь Кузьмина
Великое решение!  Наносить крепкие удары по тем скотам в Европе, кто хочет поражение России на поле боя. А у хохлофашистов,что леса уже нема? Вырубили и вывезли и даже землю-чернозем скоро всю вывезут. Да, прав Зеленский, когда спрашивал у укрофашистких боевиков, за что же они так упорно подыхают в бойне?
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1 д.
Sergiy Che
В логистике (доставке)) и ценах (у Канады всё заточено на необъятный рынок США где совершенно иные цены. Про иную древесину это скорее речь о закупках деревьев из каких-нибудь тропиков Бразилии - там совершенно иная древесина
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18 час.

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