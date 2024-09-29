Сафронов пообещал выплатить избитой в Ульяновске пенсионерке 100 тысяч рублей

МОСКВА, 29 сентября, ФедералПресс. Художник Никас Сафронов пообещал оказать материальную помощь избитой в Ульяновске пенсионерке, а также заявил о намерении обсудить с городской администрацией вопрос предоставления ей легального места торговли.
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