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Военное обозрение

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На Украине суд отправил митрополита Святогорской лавры под стражу на два месяца

На Украине суд отправил митрополита Святогорской лавры под стражу на два месяца

Митрополита Святогорской лавры Арсения, которого СБУ подозревает в сдаче позиций ВСУ, суд отправил на два месяца под стражу.

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