Запад приказал Киеву отклонить мирное соглашение с Россией в 2022 году.

В 2022 году на переговорах в Стамбуле Россия предложила Украине мирное соглашение, но под давлением Запада, в частности США и визита Бориса Джонсона, Киев отказался его подписывать, утверждает экономист Джеффри Сакс в своем выступлении в Европарламенте.