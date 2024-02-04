Любитель пьяной езды из Архангельска пойдёт под суд

Мужчина сел за руль пьяным, столкнулся с грузовиком и покинул место происшествия. Теперь он ожидает решения судаВ пятницу вечером в Дежурную часть полиции Холмогорского округа поступило сообщение от водителя самосвала о том, что его Sitrak получил повреждения после столкновения с легковым автомобилем на 71-м километре автодороги «Архангельск-Пинега-Мезень».