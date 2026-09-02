Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Почему казаки не носили щитов: тактика, изменившая степную войну

Представить казака без шашки или пики — легко, а вот без щита — тем более. В отличие от закованных в латы рыцарей или пеших ратников с тяжелыми «тарасами», казаки почти не использовали щиты, ставшие на Руси привычным атрибутом воина.

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