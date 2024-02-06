ФАС «ударит» по ценам: в правительстве дали оценку инициативе ведомства

ФАС выступила с предложением наказывать бизнес за необоснованный рост цен, сообщает PRIMPRESS. Обновленную версию законопроекта, направленного на борьбу с необоснованным ростом цен на товары, представила Федеральная антимонопольная служба.
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