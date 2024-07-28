Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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ОАЭ стали для России драгоценным камнем в мировом политическом и экономическом ожерелье

ОАЭ стали для России драгоценным камнем в мировом политическом и экономическом ожерелье

Во времена Советского Союза отношения между нашими странами были весьма прохладными. Только с конца 90-х годов прошлого века, когда Россия начала проводить политику диверсификации своей экономики, партнёрские связи стали расти и крепнуть.

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Комментарии
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Алатырка
Самое главное сильно не очаровываться, чтоб не разочароваться. Они с нами только по тому, что им сейчас выгодно-вспоминаем сговор с пиндостаном, по результатам которого разорили СССР. По этому-онли бизнес с собственным профитом. Все остальное- как принято на рынке.
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13 час.
Людмила Фирстова
Наш президент всё это знает...
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9 час.
Виктор Гайдуков
Ну вот и славно Только взаимовыгодное сотрудничество может быть долгим и надёжным оплотом мира вообще. Не надо тянуть одеяло на себя, но и вести всегда себя надо достойно.
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