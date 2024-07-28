ОАЭ стали для России драгоценным камнем в мировом политическом и экономическом ожерелье

Алатырка

Самое главное сильно не очаровываться, чтоб не разочароваться. Они с нами только по тому, что им сейчас выгодно-вспоминаем сговор с пиндостаном, по результатам которого разорили СССР. По этому-онли бизнес с собственным профитом. Все остальное- как принято на рынке.