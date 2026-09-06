В ФРГ могут ввести запрет на двойное гражданство — Telegraph

Возможность введения запрета на двойное гражданство и ужесточения языковых критериев для соискателей немецкого паспорта рассматривает Христианско-демократический союз во главе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, 6 сентября пишет газета Telegraph со ссылкой на информированные источники.