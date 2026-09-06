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В ФРГ могут ввести запрет на двойное гражданство — Telegraph

В ФРГ могут ввести запрет на двойное гражданство — Telegraph

Возможность введения запрета на двойное гражданство и ужесточения языковых критериев для соискателей немецкого паспорта рассматривает Христианско-демократический союз во главе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, 6 сентября пишет газета Telegraph со ссылкой на информированные источники.

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