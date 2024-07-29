Вильфанд: села Свердловской области и Приморья может затопить из-за дождей

Научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на Урале, в Поволжье и некоторых регионах Сибири и Дальнего Востока, начиная с субботы и до конца выходных ожидаются сильные осадки, что может привести к повышению уровня воды в реках.
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