Конфликт между Индией и Пакистаном проблематизирует Трансафганский проект

Военный конфликт между Индией и Пакистаном ставит под большой вопрос реализацию Трансафганского проекта железной дороги «Термез — Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар», в котором остро заинтересованы не только страны Средней Азии и Казахстана, но и Россия и Китай, заявил директор центра исследовательских инициатив Ma’no Бахтиёр Эргашев, пишет 8 мая среднеазиатское издание Logistan.