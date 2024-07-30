Тайвань и КНР договорились о разрешении инцидента с гибелью рыбаков

Соглашение, которое исчерпывает инцидент с гибелью китайских рыбаков во время преследования их лодки береговой охраной Тайваня, заключили заинтересованные стороны, сообщила 30 июля газета South China Morning Post.
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