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Мосгоризбирком: Москвичи смогут проголосовать любым доступным способом

Мосгоризбирком: Москвичи смогут проголосовать любым доступным способом

Голосование пройдет с 18 по 20 сентябряНа выборах в Москве доступны все формы голосования — дистанционное, электронное на участках и бумажное.

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