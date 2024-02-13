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Патриотизм - это рабство (с)

Патриотизм - это рабство (с)

"Патриотизм - это рабство. Это орудие действующей власти, необходимое для достижения своих корыстных целей, из-за него, патриотизма, а также собственного невежества люди превращаются в послушных рабов, слепо идущих убивать и умирать".

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Комментарии
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Андрей
зачем  России эта гнида нужна?
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