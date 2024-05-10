Красноармеец Ким Ир Сен: как «отец» Северной Кореи служил в РККА

Советские историки доказывают, что восхождение на пьедестал власти будущего лидера КНДР, который правил Северной Кореей почти полвека, произошло при активном участии советского военно-политического руководства.
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