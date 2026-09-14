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Журнал «Профиль»

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Встреча представителей стран Персидского залива и Ирана по вопросу судоходства в Ормузском проливе перенесена

На встрече Тегеран планировал представить соглашение с Оманом о судоходстве через Ормузский пролив. "В интересах достижения консенсуса региональная встреча, запланированная на завтра в Салале (второй по величине город Омана на побережье Аравийского моря.

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