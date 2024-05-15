Как Екатерина II ввела моду на женские дуэли

«Дерешься, как девчонка!» когда-то эту фразу произносили с нескрываемым восторгом. Императрица стала законодательницей моды на женские дуэли в России и сама была не прочь доказать свою правоту в поединке.
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