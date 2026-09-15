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Ветклиника на Московском проспекте удивила прокуратуру своими нарушениями

Прокуратура нагрянула с проверкой в частную ветклинику на Московском проспекте. Оказалось, что у нее отсутствует лицензия, неправильно хранятся лекарства, а рентген-кабинет небезопасен.

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