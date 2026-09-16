Calvin Klein возвращается к главному: коллекция Veronica Leoni Spring 2027

Calvin Klein представил весеннюю коллекцию 2027 года на New York Fashion Week. Третий показ Veronica Leoni для дома оказался самым последовательным манифестом её версии американского минимализма — с пальто, строгим кроем, обнажённым телом и чувственностью, благодаря которой Calvin Klein когда-то стал частью поп-культуры.