Мерц назвал катастрофой результат ХДС в Мекленбурге — Передней Померании

Немецкий канцлер Фридрих Мерц назвал катастрофой результат возглавляемой им партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) на выборах в региональный парламент федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания.
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