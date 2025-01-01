Eni успешно начала добычу нефти и газа на 2-й фазе месторождения Baleine Eni успешно начала добычу нефти и газа на 2й фазе месторождения Baleine на шельфе Кот-д’Ивуара в Западной Африке.
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Eni успешно начала добычу нефти и газа на 2-й фазе месторождения Baleine Eni успешно начала добычу нефти и газа на 2й фазе месторождения Baleine на шельфе Кот-д’Ивуара в Западной Африке.
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