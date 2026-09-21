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Как организовать прихожую, чтобы осенью в доме было чисто

Как организовать прихожую, чтобы осенью в доме было чисто

Прихожая — это «линия фронта» в борьбе за чистоту дома. Именно здесь оседает все то, что мы приносим с улицы: песок, реагенты, пыль и влага.

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