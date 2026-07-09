Протест против безнаказанности мигрантов в Шотландии перерос в драку с полицией

Во вторник, 7 июля 2026 года, в Глазго (Шотландия) полиция была вынуждена применить дубинки для разгона агрессивной толпы, собравшейся у жилого дома, где проживают двое мужчин, обвиняемых в изнасиловании женщины.
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