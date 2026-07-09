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Протест против безнаказанности мигрантов в Шотландии перерос в драку с полицией

Протест против безнаказанности мигрантов в Шотландии перерос в драку с полицией

Во втор­ник, 7 июля 2026 года, в Глаз­го (Шот­лан­дия) поли­ция была вынуж­де­на при­ме­нить дубин­ки для раз­го­на агрес­сив­ной тол­пы, собрав­шей­ся у жило­го дома, где про­жи­ва­ют двое муж­чин, обви­ня­е­мых в изна­си­ло­ва­нии жен­щи­ны.

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