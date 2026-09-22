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Трамп на встрече с Зеленским допустил новый саммит с участием Путина

Трамп на встрече с Зеленским допустил новый саммит с участием Путина

Дональд Трамп допустил новую встречу с Владимиром Путиным по образцу саммита на Аляске. Президент США сделал заявление в Нью-Йорке в ходе переговоров с Владимиром Зеленским.

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