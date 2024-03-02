Путин и Лукашенко по телефону обсудили международную обстановку

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры по телефону, во время которых главы государств обсудили международную обстановку, об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
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