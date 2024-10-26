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Минфин: хронический рост госдолга создает угрозу для глобальной финстабильности

Минфин: хронический рост госдолга создает угрозу для глобальной финстабильности

Хронический рост мирового госдолга в развитых странах представляет серьезную угрозу для глобальной финансовой стабильности, заявил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков по итогам пленарного заседания Международного валютно-финансового комитета.

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