Минфин: хронический рост госдолга создает угрозу для глобальной финстабильности

Хронический рост мирового госдолга в развитых странах представляет серьезную угрозу для глобальной финансовой стабильности, заявил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков по итогам пленарного заседания Международного валютно-финансового комитета.
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