Иностранцы будут проходить личное собеседование для получения визы РФ

Для получения российской визы иностранцам придется пройти личное собеседование. Это следует из обновленного положения о порядке выдачи въездного документа, опубликованного на официальном портале правовой информации 16 августа.
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