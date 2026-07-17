Reuters: Иран впервые с начала текущей войны нанёс удар по Сирии

Иран впервые с начала текущей войны нанёс удар по Сирии, сообщает Reuters. КСИР объявил, что ударил по центру управления спецоперациями США в Аль-Танфе на востоке Сирии в отместку за гибель иранских солдат в Ираншахре.
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