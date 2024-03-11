Каждый раз, когда я думаю о военных расходах России, мне становится не по себе.Ну вот просто сами представьте.
Закрадываются подозрения, что Россия тайно разбогатела
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Екатерина Иванова
Все так прекрасно...аж выть хочется( Как придешь в магазин,а там цены все выше и выше,а пачка масла все меньше и меньше....С нас, простых смертных и берет деньги Россия...кого ж еще обирать?
Ответить
18 час.
ЮС
Юдкевич Сергей
А что же, ты несчастная. в интернете сидишь?
Ответить
18 час.
Виталий Кирпиченко
После выборов президента мы также будем жить хорошо? Или лучше? А теперь представьте, что все эти "многие" частные предприятия находятся в руках государства, армия не наёмная, а кадровая, в обязанности которой входит защита Отечества от внешнего врага, а не защита власти от народа, и в этой армии плечом к плечу сыновья рабочих и гос.служащих,-- лучше было бы или хуже? Миллиарды, уплывающие за бугор, не способствуют укреплению государства, это и конь знает. Но они уплывают! Наша чрезмерно умная и деликатная власть отрубает собаке хвост кусочками, вместо того, чтобы отсечь его целиком. Забрали у предпринимателей в Челябенске две СТО и шуму до небес! А потанины, абрамовичи, миллеры, сечины тихо смеются в горсть, хитро поглядывая в сторону патриотически настроенного люда.
Ответить
18 час.
Свежие комментарии