СССР-Россия
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СССР-Россия

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Закрадываются подозрения, что Россия тайно разбогатела

Закрадываются подозрения, что Россия тайно разбогатела

Каждый раз, когда я думаю о военных расходах России, мне становится не по себе.Ну вот просто сами представьте.

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Комментарии
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Екатерина Иванова
Все так прекрасно...аж выть хочется( Как придешь в магазин,а там цены все выше и выше,а пачка масла все меньше и меньше....С нас, простых смертных и берет деньги Россия...кого ж еще обирать?
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18 час.
ЮС
Юдкевич Сергей
А что же, ты несчастная. в интернете сидишь?
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18 час.
Виталий Кирпиченко
После выборов президента мы также будем жить хорошо? Или лучше? А теперь представьте, что все эти &quot;многие&quot; частные предприятия находятся в руках государства, армия не наёмная, а кадровая, в обязанности которой входит защита Отечества от внешнего врага, а не защита власти от народа, и в этой армии плечом к плечу сыновья рабочих и гос.служащих,--  лучше было бы или хуже? Миллиарды, уплывающие за бугор, не способствуют укреплению государства, это и конь знает. Но они уплывают! Наша чрезмерно умная и деликатная власть отрубает собаке хвост кусочками, вместо того, чтобы отсечь его целиком. Забрали у предпринимателей в Челябенске две СТО и шуму до небес! А потанины, абрамовичи, миллеры, сечины тихо смеются в горсть, хитро поглядывая в сторону патриотически настроенного люда.
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18 час.

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