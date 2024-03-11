Закрадываются подозрения, что Россия тайно разбогатела

Виталий Кирпиченко

После выборов президента мы также будем жить хорошо? Или лучше? А теперь представьте, что все эти "многие" частные предприятия находятся в руках государства, армия не наёмная, а кадровая, в обязанности которой входит защита Отечества от внешнего врага, а не защита власти от народа, и в этой армии плечом к плечу сыновья рабочих и гос.служащих,-- лучше было бы или хуже? Миллиарды, уплывающие за бугор, не способствуют укреплению государства, это и конь знает. Но они уплывают! Наша чрезмерно умная и деликатная власть отрубает собаке хвост кусочками, вместо того, чтобы отсечь его целиком. Забрали у предпринимателей в Челябенске две СТО и шуму до небес! А потанины, абрамовичи, миллеры, сечины тихо смеются в горсть, хитро поглядывая в сторону патриотически настроенного люда.