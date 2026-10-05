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Кто останется за рулём: как беспилотники меняют судьбу дальнобойщиков

Представьте: вы сидите в офисе, а на экране монитора — десятки грузовиков, мчащихся по трассе. Нет шума двигателя, нет вибрации, нет усталости от многомесячных поездок.

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