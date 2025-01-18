Пушков прокомментировал фото убегающей от Шольца Бербок

Правящая коалиция в ФРГ окончательно распалась в свете разногласий между главой Министерства иностранных дел (МИД) Анналеной Бербок и канцлером Олафом Шольцем по вопросу предоставления нового пакета помощи Киеву.
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