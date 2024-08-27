Против двух иностранных журналистов завели уголовные дела за репортажи из Суджи

Всего возбуждено семь аналогичных делФСБ возбудила уголовные дела за незаконное пересечение государственной границы России в отношении немецкого журналиста Николаса Коннолли и украинского корреспондента Натальи Нагорной, сообщает Центр общественных связей ФСБ.
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