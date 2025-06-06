Путешественник из России описал пляжи Анапы фразой «люди все прут и прут»

Российский путешественник поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен» воспоминаниями о поездке в Анапу до разлива нефтепродуктов и охарактеризовал местные пляжи фразой «люди все прут и прут».
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