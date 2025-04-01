"Сибирь" победила "Салават Юлаев" в первом для новой арены матче плей-офф КХЛ

Сибиряки смогли частично реабилитироваться после двух разгромных поражений в Уфе.Новосибирская "Сибирь" выиграла третий матч серии плей-офф КХЛ против "Салавата Юлаева", сохранив интригу в противостоянии второй и седьмой команд Восточной конференции.