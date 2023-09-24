В ХМАО-Югры прошел «День открытых дверей»

В какой институт МВД можно поступить, что берет с собой эксперт на происшествия, почему кинолог работает только со специально обученными собаками и чем занимаются следователи и участковые? На все эти вопросы сотрудники полиции дали ответ первокурсникам межотраслевого колледжа города Пыть-Яха.
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