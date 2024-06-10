В Буйнакске из-за массового отравления отправили на карантин детские учреждения

Все детские учреждения Буйнакска переведут на карантин после массового отравления жителей водой, сообщили в Telegram-канале администрации главы Дагестана по итогам совещания с участием руководителя региона Сергея Меликова.
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