Захарова: МИД вызывал посла Австрии ещё до выдворения российского журналиста

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что ведомство вызывало посла Австрии Вернера Альмхофера для выяснения претензий Вены за две недели до того, как власти страны выдворили российского корреспондента.
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