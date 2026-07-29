В Минобороны Украины рассчитывают, что конфликт завершится через 14 лет И. о. министра обороны Украины Хмара заявил, что надеется, что вооруженны.
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В Минобороны Украины рассчитывают, что конфликт завершится через 14 лет И. о. министра обороны Украины Хмара заявил, что надеется, что вооруженны.
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