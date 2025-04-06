Эксперт рассказал, какие темы лучше не обсуждать с нейросетью

Россиянам рассказали, почему не стоит обсуждать с нейросетью слишком личные вопросыС ростом популярности нейросетей в повседневной жизни и бизнесе всё чаще поднимается вопрос безопасности личной и корпоративной информации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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