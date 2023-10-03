ВСУ начали применять дроны с отравляющими веществами — 587-й день СВО

Наступивший 587-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован известием о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали применять беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и гранаты, обработанные отравляющими веществами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии