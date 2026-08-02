Автобус в ДНР пострадал от удара беспилотника иностранного производства

Рейс Краснодар — Донецк подвергся атаке, в результате которой пострадал пассажирский автобус. По словам сотрудника Следственного комитета, на месте происшествия были найдены обломки, которые, предположительно, принадлежат ударному беспилотному летательному аппарату (БПЛА) самолётного типа зарубежного производства.