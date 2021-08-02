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В Рязани сотрудники полиции пресекли факт продажи поддельного сертификата о вакцинации от Covid-19

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из отдела МВД России по Железнодорожному району города Рязани выявили и пресекли факт взятки за предоставление фиктивного сертификата о вакцинации от Ковид-19.

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