В Рязани сотрудники полиции пресекли факт продажи поддельного сертификата о вакцинации от Covid-19

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из отдела МВД России по Железнодорожному району города Рязани выявили и пресекли факт взятки за предоставление фиктивного сертификата о вакцинации от Ковид-19.
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