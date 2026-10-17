В Нижегородской области с начала года зафиксировано более 7,2 тысячи фактов управления транспортом в состоянии опьянения, при этом 948 водителей, ранее уже лишённых прав за нетрезвую езду, попались повторно.
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