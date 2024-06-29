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Царьград

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Бесплатный автобус до Анкудиновки отменен в Нижегородской области

Он закончил свою работу с 29 июня.Бесплатный автобус больше не будет ходить до жилого комплекса «Анкудиновский парк» в Нижегородской области.

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