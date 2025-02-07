Дюамель заявила, что Валиева может оставить медали себе

Олимпийская чемпионка в командном турнире Меган Дюамель высказалась по поводу ситуации с медалями российской фигуристки Камила Валиевой, которая до сих пор не вернула награды, лишенная их решением Спортивного арбитражного суда (CAS).
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