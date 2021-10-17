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За сутки около 25 тысяч москвичей подключись к системе Face Pay в метро

За сутки около 25 тысяч москвичей подключись к системе Face Pay в метро

За сутки после старта системы Face Pay в метро Москвы к сервису подключились 25 тысяч человек. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

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