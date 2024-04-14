Лихославльские автоинспекторы напомнили дошкольникам Правила дорожного движения

Цель таких мероприятий – научить малышей элементарным понятиям системы дорожного движения, развить навыки правильной и безопасной ориентации на улице, сформировать представления о том, что соблюдение Правил дорожного движения направлено на сохранение их жизни, воспитать культуру поведения в общественном транспорте.
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