Лихославльские автоинспекторы напомнили дошкольникам Правила дорожного движения

Цель таких мероприятий – научить малышей элементарным понятиям системы дорожного движения, развить навыки правильной и безопасной ориентации на улице, сформировать представления о том, что соблюдение Правил дорожного движения направлено на сохранение их жизни, воспитать культуру поведения в общественном транспорте.