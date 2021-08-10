Как в СССР решили доказать всему миру, что советский народ богаче королей: у многих до сих пор хранится это доказательство

А вы никогда не задумывались, почему в советское время почти в каждом уважающем себя доме, в зале или гостиной висела большая хрустальная люстра? Нет? Усаживайтесь поудобнее, история будет не короткая, ведь виноват в этом никто иной как король.
А вы никогда не задумывались, почему в советское время почти в каждом уважающем себя доме, в зале или гостиной висела большая хрустальная люстра? Нет? Усаживайтесь поудобнее, история будет не короткая, ведь виноват в этом никто иной как король.
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