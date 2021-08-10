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  • Наум Наумов
    Может чего и вырабатывается, но я пока не слышал, чтобы какое-то эмигранты вернулись в свою страну, с германским мент...Так был ли застой...
  • Алексей Смирнов
    Вырабатывается, не сомневайтесь, но быть эмигрантом и жить в своей стране не одно и то же.Так был ли застой...
  • Наум Наумов
    Отнюдь. Гондурасцы и прочие беженцы эмигранты в достаточном количестве прибыли в Германию, там у них должен бы выраба...Так был ли застой...

Как в СССР решили доказать всему миру, что советский народ богаче королей: у многих до сих пор хранится это доказательство

Как в СССР решили доказать всему миру, что советский народ богаче королей: у многих до сих пор хранится это доказательство

А вы никогда не задумывались, почему в советское время почти в каждом уважающем себя доме, в зале или гостиной висела большая хрустальная люстра? Нет? Усаживайтесь поудобнее, история будет не короткая, ведь виноват в этом никто иной как король.

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Marina Dholkawalla
Bila takaja liustra u mnogih!

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