Алаудинов: ВСУ вводят и тренируют новые подразделения в Курской области

Генерал-майор, командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС России Апти Алаудинов заявил, что ВСУ вводят в Курскую область новые подразделения и тренируют их.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии